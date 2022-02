Formazioni ufficiali Lazio Napoli | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-3-3): Strakosha; Radu, Patric, Luiz Felipe, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milenkovic-Savic; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen All.: Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.