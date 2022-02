Cosa vedere su Netflix a marzo 2022 | tutte le novità

Leggi su dilei

(Di domenica 27 febbraio 2022) Voglia disu, dopo lunghe maratone tra serie e film? Nessun problema: il mese diè ricco di new entry per tutti i gusti. Non solo produzioni originali, ma anche chicche che provengono da altre realtà, tante serie e docu-serie, qualche film atteso o acclamato ritorno dal passato. Scopriamo subitovedremo asusu: tutti i film in arrivo Per prima, tanti film nuovi suda gustare nei momenti di relax. Una bionda in carriera, un film del 2003 con protagonista Reese Witherspoon: dopo la laurea, la protagonista e il amato cagnolino Bruiser si spostano alla volta di ...