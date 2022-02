Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021-2022: Johannes Hoesflot Klaebo saldo in testa dopo Lahti (Di domenica 27 febbraio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 1375 2 BOLSHUNOV Alexander RUS 878 3 NISKANEN Iivo FIN 585 4 VALNES Erik NOR 559 5 GOLBERG Paal NOR 489 6 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 459 7 SPITSOV Denis RUS 405 8 JOUVE Richard FRA 398 9 CHERVOTKIN Alexey RUS 387 10 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 36111 PELLEGRINO Federico ITA 35927 DE FABIANI Francesco ITA 206 68 SALVADORI Giandomenico ITA 41 80 RASTELLI Maicol ITA 2687 VENTURA Paolo ITA 21 103 GARDENER Stefano ITA 11 104 HELLWEGER Michael ITA 11 108 GRAZ Davide ITA 8 123 CORADAZZI Martin ITA 5 Classifica SPRINT Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)GENERALEDELSCI DINOR 1375 2 BOLSHUNOV Alexander RUS 878 3 NISKANEN Iivo FIN 585 4 VALNES Erik NOR 559 5 GOLBERG Paal NOR 489 6 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 459 7 SPITSOV Denis RUS 405 8 JOUVE Richard FRA 398 9 CHERVOTKIN Alexey RUS 387 10 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 36111 PELLEGRINO Federico ITA 35927 DE FABIANI Francesco ITA 206 68 SALVADORI Giandomenico ITA 41 80 RASTELLI Maicol ITA 2687 VENTURA Paolo ITA 21 103 GARDENER Stefano ITA 11 104 HELLWEGER Michael ITA 11 108 GRAZ Davide ITA 8 123 CORADAZZI Martin ITA 5SPRINTDELSCI DI1 ...

