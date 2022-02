Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Odermatt primeggia, Vinatzer nono in slalom (Di domenica 27 febbraio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021-2022 1. Marco Odermatt (Svizzera) 1200 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 825 3. Matthias Mayer (Austria) 692 4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 659 5. Beat Feuz (Svizzera) 579 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 564 7. Manuel Feller (Austria) 506 8. Alexis Pinturault (Francia) 4499. Dominik Paris (Italia) 446 10. Lucas Braathen (Norvegia) 405 Classifica Coppa DEL Mondo DISCESA 2021-2022 1. Aleksander Kilde (Norvegia) 445 2. Beat Feuz (Svizzera) 437 3. Matthias Mayer (Austria) 402 4. Marco Odermatt (Svizzera) 4015. Dominik Paris (Italia) 356 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 325 Classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)GENERALEDELSCI1. Marco(Svizzera) 1200 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 825 3. Matthias Mayer (Austria) 692 4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 659 5. Beat Feuz (Svizzera) 579 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 564 7. Manuel Feller (Austria) 506 8. Alexis Pinturault (Francia) 4499. Dominik Paris (Italia) 446 10. Lucas Braathen (Norvegia) 405DELDISCESA1. Aleksander Kilde (Norvegia) 445 2. Beat Feuz (Svizzera) 437 3. Matthias Mayer (Austria) 402 4. Marco(Svizzera) 4015. Dominik Paris (Italia) 356 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 325...

