Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2021-2022: Riiber vince a Lahti e accorcia su Lamparter (Di domenica 27 febbraio 2022) Quando mancano quattro gare al termine della stagione Johannes Lamparter mantiene 107 punti di vantaggio su Jarl Magnus Riiber che oggi, a Lahti, gli ha però guadagnato 40 punti. Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica MASCHILE 2021-2022 1. Johannes Lamparter (Austria) 1090 2. Jarl Magnus Riiber (Norvegia) 983 3. Vinzenz Geiger (Germania) 856 4. Joergen Graabak (Norvegia) 615 5. Kristjan Ilves (Estonia) 538 6. Eric Frenzel (Germania) 528 7. Terence Weber (Germania) 513 8. Julian Schmid (Germania) 443 9. Jens Luraas Oftebro (Norvegia) 440 10. Akito Watabe (Giappone) 40836. Raffaele Buzzi (Italia) 3847. Samuel Costa (Italia) 1251. Alessandro Pittin (Italia) 6 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Quando mancano quattro gare al termine della stagione Johannesmantiene 107 punti di vantaggio su Jarl Magnusche oggi, a, gli ha però guadagnato 40 punti.DELMASCHILE1. Johannes(Austria) 1090 2. Jarl Magnus(Norvegia) 983 3. Vinzenz Geiger (Germania) 856 4. Joergen Graabak (Norvegia) 615 5. Kristjan Ilves (Estonia) 538 6. Eric Frenzel (Germania) 528 7. Terence Weber (Germania) 513 8. Julian Schmid (Germania) 443 9. Jens Luraas Oftebro (Norvegia) 440 10. Akito Watabe (Giappone) 40836. Raffaele Buzzi (Italia) 3847. Samuel Costa (Italia) 1251. Alessandro Pittin (Italia) 6 Foto: LaPresse

