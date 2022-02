Chiedilo a Zona Wrestling #602

(Di domenica 27 febbraio 2022) Buona domenica a tutti amici di. La nostra amata disciplina, in questo momento, non è la cosa più importante alla quale pensare, ma anche in questi giorni bui, come nei giorni più bui della pandemia, vogliamo sempre stare qua per dare un po’ di svago e normalità a chi, non potendo farne a meno, è inevitabilmente turbato dagli avvenimenti che stanno sconvolgendo l’Europa e il mondo intero. Buona lettura a tutti. i i Da KENTA-ch This: Ciao Giovanni, come ti dicevo gran parte delle mie domande sono originate dagli avvenimenti del passato. Le due che voglio porti oggi sono proprio in tal senso. GiovY2JPitz: Ciao. 1) Mi faresti una tua disamina su Chris Jericho vs Shawn Michaels Michaels di No Mercy 2008? 1) Un Match molto bello, anche se senza elementi innovativi. Non si risparmiarono e diedero vita a un incontro che, al netto del “già ...

