Atletica, Gaia Sabbatini: “Sono soddisfatta e sorpresa dalla vittoria negli 800 metri” (Di domenica 27 febbraio 2022) Segnali di vitalità da parte di Gaia Sabbatini, in gara nell’ultima giornata degli Assoluti indoor di Atletica leggera ad Ancona negli 800 metri. L’azzurra, specialista dei 1500 metri, ha stupito tutti e anche se stessa nella prova odierna. La 22enne azzurra, infatti, si è imposta con il crono di 2:01.07, siglando il proprio primato personale e realizzando il terzo tempo alltime in Italia. Una grande rimonta nel finale, di grinta e di determinazione, le ha consegnato il titolo tricolore davanti a Elena Bellò (2:01.45) e a Eleonora Vandi (2:07.52). “Non mi aspettavo questo tempo e risultato. Venivo da un infortunio e per questo non ho una preparazione straordinaria, ma diciamo che questi 800 metri un po’ improvvisati Sono venuti bene. Per questo ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Segnali di vitalità da parte di, in gara nell’ultima giornata degli Assoluti indoor dileggera ad Ancona800. L’azzurra, specialista dei 1500, ha stupito tutti e anche se stessa nella prova odierna. La 22enne azzurra, infatti, si è imposta con il crono di 2:01.07, siglando il proprio primato personale e realizzando il terzo tempo alltime in Italia. Una grande rimonta nel finale, di grinta e di determinazione, le ha consegnato il titolo tricolore davanti a Elena Bellò (2:01.45) e a Eleonora Vandi (2:07.52). “Non mi aspettavo questo tempo e risultato. Venivo da un infortunio e per questo non ho una preparazione straordinaria, ma diciamo che questi 800un po’ improvvisativenuti bene. Per questo ...

