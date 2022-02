Ancona-Reggiana, Serie C: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo il passo falso di Gubbio che ha fatto perdere alla Reggiana il primato, gli emiliani vogliono riprendere immediatamente la marcia per non permettere al Modena di intraprendere una mini fuga. Ad attendere i granata c’è, però, l’Ancona, apparso altalenante nelle ultime giornate e obbligato a fare punti per non dover abbandonare le speranze per il terzo posto. Il via ad Ancona-Reggiana, 29esima giornata del Girone B di Serie C, è in programma alle ore 14:30 di oggi sul manto verde dello Stadio Del Conero. Il momento delle due squadre I padroni di casa, dopo l’ottimo periodo di dicembre e gennaio, nelle scorse settimane sono andati incontro ad alcune preoccupanti sconfitte. Nelle ultime 5 giornate, infatti, i marchigiani hanno perso contro Pistoiese (0-3), Cesena (0-3) e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo il passo falso di Gubbio che ha fatto perdere allail primato, gli emiliani vogliono riprendere immediatamente la marcia per non permettere al Modena di intraprendere una mini fuga. Ad attendere i granata c’è, però, l’, apparso altalenante nelle ultime giornate e obbligato a fare punti per nonr abbandonare le speranze per il terzo posto. Il via ad, 29esima giornata del Girone B diC, è in programma alle ore 14:30 di oggi sul manto verde dello Stadio Del Conero. Il momento delle due squadre I padroni di casa, dopo l’ottimo periodo di dicembre e gennaio, nelle scorse settimane sono andati incontro ad alcune preoccupanti sconfitte. Nelle ultime 5 giornate, infatti, i marchigiani hanno perso contro Pistoiese (0-3), Cesena (0-3) e ...

