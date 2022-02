VIDEO Ester Ledecka vince la discesa di Crans Montana: terzo successo per la ceca (Di sabato 26 febbraio 2022) Oggi, sabato 26 febbraio 2022, Ester Ledecka ha centrato il terzo successo in carriera in Coppa del Mondo nella discesa di Crans Montana, in Svizzera. Nelle immagini di Eurosport la gara della ceca, campionessa olimpica nello snowboard alpino, sul pendio elvetico. VIDEO LA VITTORIA DI Ester Ledecka Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Oggi, sabato 26 febbraio 2022,ha centrato ilin carriera in Coppa del Mondo nelladi, in Svizzera. Nelle immagini di Eurosport la gara della, campionessa olimpica nello snowboard alpino, sul pendio elvetico.LA VITTORIA DIFoto: LaPresse

