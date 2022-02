Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2022 ore 15:30 (Di sabato 26 febbraio 2022) Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO È REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE SOLO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI E SULL’APPIA ALTEZZA VIA DEI LAGHI ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA, CON VENTI FORTI, MAREGGIATE SULLE COSTE E PRECIPITAZIONI ANCHE NEVOSE. PRESTARE ATTENZIONE ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA SU SR509 FORCA D’ACERO, SR666 DI SORA, SR627 DELLA VANDRA RICORDIAMO L’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI; DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di sabato 26 febbraio 2022)DEL 26 FEBBRAIOORE 15.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IL TRAFFICO È REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE SOLO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI E SULL’APPIA ALTEZZA VIA DEI LAGHI ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA, CON VENTI FORTI, MAREGGIATE SULLE COSTE E PRECIPITAZIONI ANCHE NEVOSE. PRESTARE ATTENZIONE ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA SU SR509 FORCA D’ACERO, SR666 DI SORA, SR627 DELLA VANDRA RICORDIAMO L’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI; DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

Viabilità Roma Regione Lazio del 26 - 02 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A24 ROMA - TERAMO SEGNALATE NEVICATE IN CORSO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26 - 02 - 2022 ore 08:30 VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A12 SEGNALATO VENTO FORTE TRA IL BIVIO PER LA ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2022 ore 18:15