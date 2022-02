Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2022 ore 13:30 (Di sabato 26 febbraio 2022) Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma-TERAMO SEGNALATE NEVICATE IN CORSO TRA CARSOLI ORICOLA E TERAMO; AL RIGUARDO RICORDIAMO L’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI; E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE SU ALCUNE ARTERIE DEL TERRITORIO: IN PROVINCIA DI RIETI SULLE STATALI SALARIA IN LOCALITA’ POSTA E SALTO CICOLANA A CURA DI ANAS, E SULLE REGIONALI DI LEONESSA, DI MORRO E DEL TERMINILLO, A CURA DI ASTRAL; SEMPRE A CURA DI ASTRAL ATTIVE OPERAZIONI INVERNALI ANCHE IN PROVINCIA DI FROSINONE SULLE REGIONALI DI FIUGGI, SORA, FORCA D’ACERO, E SUBLACENSE, SI INVITA ALLA DOVUTA PRUDENZA PER CHI TRANSITA SUI TRATTI INTERESSATI. RIGUARDO AL ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 febbraio 2022)DEL 26 FEBBRAIOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A24-TERAMO SEGNALATE NEVICATE IN CORSO TRA CARSOLI ORICOLA E TERAMO; AL RIGUARDO RICORDIAMO L’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI; E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE SU ALCUNE ARTERIE DEL TERRITORIO: IN PROVINCIA DI RIETI SULLE STATALI SALARIA IN LOCALITA’ POSTA E SALTO CICOLANA A CURA DI ANAS, E SULLE REGIONALI DI LEONESSA, DI MORRO E DEL TERMINILLO, A CURA DI ASTRAL; SEMPRE A CURA DI ASTRAL ATTIVE OPERAZIONI INVERNALI ANCHE IN PROVINCIA DI FROSINONE SULLE REGIONALI DI FIUGGI, SORA, FORCA D’ACERO, E SUBLACENSE, SI INVITA ALLA DOVUTA PRUDENZA PER CHI TRANSITA SUI TRATTI INTERESSATI. RIGUARDO AL ...

