Una moda senza barriere: di età, taglia e sesso. (Di sabato 26 febbraio 2022) Nonostante le sfilate di Milano Autunno-Inverno 2022/203 siano ancora in corso, è già possibile tracciare un bilancio – positivo – per quanto riguarda l’inclusività vista in passerella. Al centro della riflessione non c’è più solo il movimento della body positivity, ma un approccio più ampio votato all’inclusione di ogni corpo, età, gender, dunque di ogni tipo di persona. Raccontando così un pubblico sempre più consapevole e abbattendo le barriere di un fashion system finora troppo chiuso. L'inclusività alla MFW AI 2022/23 guarda le foto Trionfo dell’inclusività alle sfilate di ... Leggi su iodonna (Di sabato 26 febbraio 2022) Nonostante le sfilate di Milano Autunno-Inverno 2022/203 siano ancora in corso, è già possibile tracciare un bilancio – positivo – per quanto riguarda l’inclusività vista in passerella. Al centro della riflessione non c’è più solo il movimento della body positivity, ma un approccio più ampio votato all’inclusione di ogni corpo, età, gender, dunque di ogni tipo di persona. Raccontando così un pubblico sempre più consapevole e abbattendo ledi un fashion system finora troppo chiuso. L'inclusività alla MFW AI 2022/23 guarda le foto Trionfo dell’inclusività alle sfilate di ...

Nnpr3R : @piropiro0077777 Nemmeno se fosse la mia peggior nemica augurerei ad una donna una storia con Barù ( ... ) ma le Je… - dominedi72 : mentre c'è una guerra in europa (per non parlare di quelle che ci sono sempre ma va beh) si svolge come se niente f… - Al3ssiaManka : Preferisco ammazzare il tempo Preferisco sparare cazzate Preferisco far esplodere una moda Preferisco morire d'amor… - dominedi72 : se c'è una cosa che schifo tanto è il mondo della moda, specialmente 'l'alta moda', passatempo e sfoggio per ricchi del cazzo #mfw - davidopaparella : Raga ho bisogno di consigli di moda per una festa stasera, qualcun? brav?? -