Test Barcellona: Mercedes chiude in testa, Ferrari e McLaren convincono (Di sabato 26 febbraio 2022) La Mercedes ha chiuso i tre giorni di Test in quel di Barcellona con un 1-2. Tuttavia i dati hanno presentato un buon pacchetto iniziale da parte di McLaren e Ferrari. Ferrari-Mercedes: sospensioni simili per i due team Test Barcellona: Mercedes, McLaren e Ferrari sono sullo stesso livello? I tre giorni di Test sul circuito di Montmelò sono terminati ed ora le scuderie potranno trarre le prime conclusioni. Può certamente definirsi soddisfatta la Ferrari che per numero giri (dato principale in queste occasioni) è il primo team in pista, seguito dalla scuderia britannica della McLaren. Il "Cavallino Rampante" ha infatti chiuso ...

