Serie B, Gaetano segna contro la Ternana e regala la vetta alla Cremonese (Di sabato 26 febbraio 2022) La Cremonese torna a vincere sulla Ternana (2-1) dopo due pareggi consecutivi e si riprende la vetta della classifica di Serie B, grazie anche al pareggio del Brescia con il Como. Ora il vantaggio rispetto alla squadra di Inzaghi è di +1 punto. Due le reti dei grigiorossi, una a firma di Baez (tiro all’incrocio dei pali) e l’altra di Gaetano (proprietà Napoli), con un ottimo tiro da fuori area su cui il portiere avversario non può nulla. Sempre Gaetano firma anche un assist. All’ultimo minuto di recupero la Ternana si è vista annullare il gol del possibile pareggio grazie all’intervento del Var. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Latorna a vincere sulla(2-1) dopo due pareggi consecutivi e si riprende ladella classifica diB, grazie anche al pareggio del Brescia con il Como. Ora il vantaggio rispettosquadra di Inzaghi è di +1 punto. Due le reti dei grigiorossi, una a firma di Baez (tiro all’incrocio dei pali) e l’altra di(proprietà Napoli), con un ottimo tiro da fuori area su cui il portiere avversario non può nulla. Semprefirma anche un assist. All’ultimo minuto di recupero lasi è vista annullare il gol del possibile pareggio grazie all’intervento del Var. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Serie B, Gaetano segna contro la Ternana e regala la vetta alla Cremonese Il trequartista di proprietà del Napoli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - La Cremonese vola in testa grazie ad un gol di Gaetano, Ternana battuta 1-2 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - La Cremonese vola in testa grazie ad un gol di Gaetano, Ternana battuta 1-2 - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - La Cremonese vola in testa grazie ad un gol di Gaetano, Ternana battuta 1-2 - napolimagazine : SERIE B - La Cremonese vola in testa grazie ad un gol di Gaetano, Ternana battuta 1-2 -