Serie A calcio, Vlahovic trascina la Juventus: 3-2 contro l’Empoli. Sassuolo-Fiorentina 2-1 (Di sabato 26 febbraio 2022) Oggi si sono giocate tre partite valide per la 27ma giornata della Serie A. La Juventus ha sconfitto l’Empoli per 3-2 al termine di una partita più sofferta del previsto e decisa del sempre più scatenato Vlahovic: dopo il botta e risposta tra Kean (in rete al 32?) e Zurkowski (pareggio al 40?), l’attaccante ha messo a segno una spettacolare doppietta (nel recupero del primo tempo e al 66?), La Mantia ha accorciato le distanze al 76?. La Juventus torna al successo dopo due pareggi e si porta a quota 50 punti, a sette punti dalla capolista Milan (a parità di partite disputate). Il Sassuolo ha invece sconfitto la Fiorentina per 2-1 grazie al sigillo di Traorè al 18? e alla marcatura di XXX in pieno recupero, dopo che Cabral aveva pareggiato all’88mo minuto: i neroverdi si ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Oggi si sono giocate tre partite valide per la 27ma giornata dellaA. Laha sconfittoper 3-2 al termine di una partita più sofferta del previsto e decisa del sempre più scatenato: dopo il botta e risposta tra Kean (in rete al 32?) e Zurkowski (pareggio al 40?), l’attaccante ha messo a segno una spettacolare doppietta (nel recupero del primo tempo e al 66?), La Mantia ha accorciato le distanze al 76?. Latorna al successo dopo due pareggi e si porta a quota 50 punti, a sette punti dalla capolista Milan (a parità di partite disputate). Ilha invece sconfitto laper 2-1 grazie al sigillo di Traorè al 18? e alla marcatura di XXX in pieno recupero, dopo che Cabral aveva pareggiato all’88mo minuto: i neroverdi si ...

