Sean Penn è in Ucraina: “Se la lasceremo combattere da sola noi americani perderemo l’anima” (Di sabato 26 febbraio 2022) Sean Penn, il celebre attore e attivista sta girando un documentario in Ucraina sull’ invasione russa. Non appena l’Armata Rossa ha varcato il confine fra Russia e Ucraina. È partito per Kiev, per documentare gli orrori della guerra. “Se lasciamo che l’Ucraina combatta da sola, la nostra anima come America è persa”. E’ quanto ha dichiarato in un’intervista al Washington Post. “E’ un errore che sta già costando vite e infrangendo cuori” ha detto l’attore americano noto per il suo attivismo politico. Sean Penn: Ucraini simbolo storico del coraggio Ha sottolineato che “se non si fermerà, Putin commetterà il più orribile errore per tutta l’umanità”. Penn ha avuto parole di lode per il coraggio e l’eroismo degli ucraini. “Il presidente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022), il celebre attore e attivista sta girando un documentario insull’ invasione russa. Non appena l’Armata Rossa ha varcato il confine fra Russia e. È partito per Kiev, per documentare gli orrori della guerra. “Se lasciamo che l’combatta da, la nostra anima come America è persa”. E’ quanto ha dichiarato in un’intervista al Washington Post. “E’ un errore che sta già costando vite e infrangendo cuori” ha detto l’attore americano noto per il suo attivismo politico.: Ucraini simbolo storico del coraggio Ha sottolineato che “se non si fermerà, Putin commetterà il più orribile errore per tutta l’umanità”.ha avuto parole di lode per il coraggio e l’eroismo degli ucraini. “Il presidente ...

