Russia-Ucraina, Macron: «La guerra è arrivata in Europa e andrà avanti. Dobbiamo essere preparati» (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra in Ucraina andrà avanti e Dobbiamo prepararci. Questo ha detto il presidente della Francia Emmanuel Macron oggi sostenendo che il governo sta preparando «un piano di resilienza» per far fronte alle conseguenze economiche della crisi. «La guerra è tornata in Europa per una decisione unilaterale del presidente della Russia Vladimir Putin», ha detto Macron durante l’apertura dell’Esposizione Internazionale dell’agricoltura a Parigi. «Ci saranno sicuramente conseguenze nelle nostre esportazioni per settori come quello del vino, dei cereali e dei mangimi», ha continuato il presidente. «Per questo stiamo costruendo un piano di resilienza per garantire sostegno ai nostri settori e prepararci all’impennata dei ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Lainprepararci. Questo ha detto il presidente della Francia Emmanueloggi sostenendo che il governo sta preparando «un piano di resilienza» per far fronte alle conseguenze economiche della crisi. «Laè tornata inper una decisione unilaterale del presidente dellaVladimir Putin», ha dettodurante l’apertura dell’Esposizione Internazionale dell’agricoltura a Parigi. «Ci saranno sicuramente conseguenze nelle nostre esportazioni per settori come quello del vino, dei cereali e dei mangimi», ha continuato il presidente. «Per questo stiamo costruendo un piano di resilienza per garantire sostegno ai nostri settori e prepararci all’impennata dei ...

