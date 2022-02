Nuovo carico di clandestini: ecco l’ultimo “regalo” di Sea Watch 4 (Di sabato 26 febbraio 2022) Porto Empedocle (Ag), 26 feb – Il sabato, come di consueto, arriva una nuova Ong a “regalarci” il suo carico di clandestini: 129 per l’esattezza, a Porto Empedocle. Sembra essere diventato “il giorno perfetto” dopo il consueto zig zag nel Canale di Sicilia, che questa settimana ha visto protagonista l’imbarcazione battente bandiera tedesca della Sea Watch 4. Già, perché dopo aver autorizzato lo sbarco a Trapani, nella notte, a causa delle avverse condizioni atmosferiche (che, chissà perché, non impediscono mai i loro andirivieni con la Libia), è stata data una nuova destinazione: il porto agrigentino, appunto. Non solo Sea Watch 4: migliaia di arrivi da inizio anno Sta dunque per chiudersi un Nuovo mese da record per l’Italia che dall’1 gennaio si è vista recapitare da Ong, barchini e non solo, ben ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 febbraio 2022) Porto Empedocle (Ag), 26 feb – Il sabato, come di consueto, arriva una nuova Ong a “regalarci” il suodi: 129 per l’esattezza, a Porto Empedocle. Sembra essere diventato “il giorno perfetto” dopo il consueto zig zag nel Canale di Sicilia, che questa settimana ha visto protagonista l’imbarcazione battente bandiera tedesca della Sea4. Già, perché dopo aver autorizzato lo sbarco a Trapani, nella notte, a causa delle avverse condizioni atmosferiche (che, chissà perché, non impediscono mai i loro andirivieni con la Libia), è stata data una nuova destinazione: il porto agrigentino, appunto. Non solo Sea4: migliaia di arrivi da inizio anno Sta dunque per chiudersi unmese da record per l’Italia che dall’1 gennaio si è vista recapitare da Ong, barchini e non solo, ben ...

