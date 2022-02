"Non solo sopravviviamo, stiamo vincendo". Kiev assediata, ma l'assalto russo rallenta: "E arrivano armi" (Di sabato 26 febbraio 2022) Cominciato l'assedio russo a Kiev. Dopo 48 ore di invasione dell'Ucraina, la guerra si concentra sulla capitale, dove hanno fatto il loro ingresso decine di tank dell'esercito di Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha registrato un nuovo video nella notte: "In queste ore si deciderà il nostro futuro". L'obiettivo del Cremlino è arrivare alla destituzione dello stesso Zelensky, che finora ha rifiutato ogni offerta, proveniente sia dai russi sia dagli americani, e non intende arrendersi né lasciare la città. Ore 7.40: "Non solo sopravviviamo, vinciamo" L'Ucraina combatte contro l'invasione russa e finora "non solo è sopravvissuta ma sta vincendo": è quanto ha affermato in un video diffuso questa mattina dall'emittente ucraina Dom il consigliere dell'ufficio del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Cominciato l'assedio. Dopo 48 ore di invasione dell'Ucraina, la guerra si concentra sulla capitale, dove hanno fatto il loro ingresso decine di tank dell'esercito di Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha registrato un nuovo video nella notte: "In queste ore si deciderà il nostro futuro". L'obiettivo del Cremlino è arrivare alla destituzione dello stesso Zelensky, che finora ha rifiutato ogni offerta, proveniente sia dai russi sia dagli americani, e non intende arrendersi né lasciare la città. Ore 7.40: "Non, vinciamo" L'Ucraina combatte contro l'invasione russa e finora "nonè sopravvissuta ma sta": è quanto ha affermato in un video diffuso questa mattina dall'emittente ucraina Dom il consigliere dell'ufficio del ...

