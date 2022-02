Non è mai troppo tardi la trama della miniserie su Rai premium sabato 26 febbraio (Di sabato 26 febbraio 2022) Non è mai troppo tardi su Rai premium la fiction con Claudio Santamaria che racconta la storia del Maestro Manzi sabato 26 febbraio 2022 andrà in onda su Rai premium in un’unica serata la miniserie Non è mai troppo tardi composta da due puntate andate in onda per la prima volta nel 2014 ottenendo 5,9 e 6,8 milioni di spettatori su Rai 1 con il 21 e il 24% di share. La fiction arriva in sostituzione della prevista replica di Doc – Nelle tue mani visto che gli episodi di giovedì non sono andati in onda. Scritta e diretta da Giacomo Campiotti Non è mai troppo tardi vede Claudio Santamaria interpretare il maestro Alberto Manzi, l’uomo che per 6 anni grazie a un programma tv riuscì a ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 febbraio 2022) Non è maisu Raila fiction con Claudio Santamaria che racconta la storia del Maestro Manzi262022 andrà in onda su Raiin un’unica serata laNon è maicomposta da due puntate andate in onda per la prima volta nel 2014 ottenendo 5,9 e 6,8 milioni di spettatori su Rai 1 con il 21 e il 24% di share. La fiction arriva in sostituzioneprevista replica di Doc – Nelle tue mani visto che gli episodi di giovedì non sono andati in onda. Scritta e diretta da Giacomo Campiotti Non è maivede Claudio Santamaria interpretare il maestro Alberto Manzi, l’uomo che per 6 anni grazie a un programma tv riuscì a ...

Advertising

OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - teatrolafenice : ?? «Non c’è nessuna cosa che la guerra abbia mai realizzato che non potevamo realizzare meglio senza di essa» (Havel… - ciropellegrino : Dicono: «Ma non è il momento di parlarne, c'è la #guerra». E invece no, il momento è ora. Questa gente per anni ha… - Luigi56124612 : RT @elevisconti: Molti leader europei pensarono che le pretese di Hitler sui territori di confine fossero in fondo ragionevoli o assecondab… - riccardomonet : D'Alema vergognoso: non condivide l'invasione, ma parla di 'errore dell'Occidente'. Basta con questi stupidi assist… -