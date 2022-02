Nedved | 'Ucraina? Nessuno merita guerra e sofferenza Playoff con la Russia | cosa aspetta la Rep Ceca a dire no?'

Advertising

IMAntipatico : RT @Giacomo_Valenti: Bellissimo il discorso di Nedved sulla questione 'Russia/Ucraina'. Chapeau ???? - MattiaGallo17 : RT @DiMarzio: #SerieA, @juventusfc | Le parole di #Nedved sulla guerra in #Ucraina - InterMinabileXa : RT @Giacomo_Valenti: Bellissimo il discorso di Nedved sulla questione 'Russia/Ucraina'. Chapeau ???? - QdSit : #Russia #Ucraina #Nedved #EmpoliJuve Le parole piene di commozione del campione ceco - napolista : #Nedved: «Oggi è difficile parlare di calcio. Sono uno dell’Est, sono vicino all’Ucraina, sono cresciuto lì» A Daz… -

Ultime Notizie dalla rete : Nedved Ucraina

... quello che sta succedendo inè una cosa forte. Vengo dall'Est, sono cresciuto lì. Nessuno merita sofferenze, nessuno merita la guerra, nessuno la vuole ". Pavelnon resta ...... di cui una guida la classifica Pavele Maurizio Arrivabene, vicepresidente e amministratore ... A bilancio ne mettiamo 17, permettendo così alla squadradi posizionarsi subito dietro le ...“Oggi mi viene difficile parlare di calcio, quello che sta succedendo in Ucraina è una cosa forte. Vengo dall’Est, sono cresciuto lì. Nessuno merita sofferenze, nessuno merita la guerra, nessuno la ...Nel prepartita di Empoli-Juventus (QUI le formazioni ufficiali), Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Dazn. Un po' come vale per tutti, il vicepresidente bianconero ha ribadito come sia difficil ...