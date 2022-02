Nathaly Caldonazzo, la lettera della ex moglie del suo ex Andrea Ippoliti (Di sabato 26 febbraio 2022) Nathaly Caldonazzo, attraverso una lettera durissima da parte di Daniela, ex moglie di Andrea Ippoliti, con cui la showgirl è stata fidanzata, arrivano le critiche contro la showgirl Nathaly Caldonazzo è tra le concorrenti al televoto questa settimana. Con lei in nomination ci sono Miriana e Antonio. Turbata in queste ore per via delle frasi pronunciate e che potrebbero costarle la squalifica, anche all’esterno la Caldonazzo viene attaccata. A dire la sua contro la showgirl è Daniela, la ex moglie di Andrea Ippoliti, con cui Nathaly è stata fidanzata. Lo fa con una lettera attraverso le pagine del settimanale DiPiù. Una lettera ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 febbraio 2022), attraverso unadurissima da parte di Daniela, exdi, con cui la showgirl è stata fidanzata, arrivano le critiche contro la showgirlè tra le concorrenti al televoto questa settimana. Con lei in nomination ci sono Miriana e Antonio. Turbata in queste ore per via delle frasi pronunciate e che potrebbero costarle la squalifica, anche all’esterno laviene attaccata. A dire la sua contro la showgirl è Daniela, la exdi, con cuiè stata fidanzata. Lo fa con unaattraverso le pagine del settimanale DiPiù. Una...

Advertising

ParliamoDiNews : Nathaly Caldonazzo rischia la squalifica per la frase razzista? #AlessandroBasciano #AlfonsoSignorini #DeliaDuran… - heart_kandrakar : RT @IlCommentato: Comunque ufficialmente le fan di soleil stanno salvando nathaly caldonazzo nonostante le frasi razziste, bene sappiate ch… - lauracenna : RT @alixshawn: “In puntata gridavi come una scimmia per un uomo che non ti vuole” “Tu in questa casa hai il possesso sul cibo e sulle pers… - infoitcultura : GF Vip, la lettera bomba: “Nathaly Caldonazzo è una rubamariti” - Novella_2000 : “Nathaly è una rubamariti”: gravi accuse contro la vippona in una lunga lettera #gfvip -