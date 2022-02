Michelle Hunziker, Elisabetta Franchi senza freni: “Tomaso Trussardi per me è …” (Di sabato 26 febbraio 2022) Nonostante siano trascorse diverse settimane da quando è stata annunciata la fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ecco che se ne continua ancora a parlare molto. Nello specifico nelle ultime ore si sta parlando della presunta esclusione della Hunziker dalla sfilata di Elisabetta Franchi. Una decisione che sembrerebbe essere stata presa dalla famosa stilista proprio per mostrare solidarietà all’ex marito della showgirl svizzera e quindi Tomaso Trussardi. Ma, cosa c’è di vero in tutto ciò? Ad intervenire nelle scorse ore è stata proprio la stilista. Elisabetta Franchi interviene per mettere a tacere presunti gossip E’ attualmente in corso a Milano, soprannominata la città ... Leggi su baritalianews (Di sabato 26 febbraio 2022) Nonostante siano trascorse diverse settimane da quando è stata annunciata la fine del matrimonio traecco che se ne continua ancora a parlare molto. Nello specifico nelle ultime ore si sta parlando della presunta esclusione delladalla sfilata di. Una decisione che sembrerebbe essere stata presa dalla famosa stilista proprio per mostrare solidarietà all’ex marito della showgirl svizzera e quindi. Ma, cosa c’è di vero in tutto ciò? Ad intervenire nelle scorse ore è stata proprio la stilista.interviene per mettere a tacere presunti gossip E’ attualmente in corso a Milano, soprannominata la città ...

Advertising

infoitcultura : Michelle Hunziker, la madre Ineke intervistata da Silvia Toffanin (che si commuove): “Volevo spaccare… - infoitcultura : La mamma di Michelle Hunziker: “Così una setta mi ha allontanato da mia figlia per 5 anni” - infoitcultura : Michelle Impossible, mamma Ineke Hunziker per anni lontana dalla figlia per colpa della setta: «Ho pianto tant - dea_channel : in palestra con la divina Michelle Hunziker ??????????????????? - infoitcultura : Silvia Toffanin scoppia in lacrime al racconto della mamma di Michelle Hunziker, le parole su Eros Ramazzotti -