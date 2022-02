Leeds-Tottenham: poker di Conte nel segno di Kulusevski (Di sabato 26 febbraio 2022) Antonio Conte, dopo le numerose polemiche con la società, riesce a tornare alla vittoria dopo un periodo piuttosto negativo. Il Tottenham sbanca Elland Road rifilando ai padroni di casa del Leeds di Marcelo Bielsa un netto 4-0. È una vittoria importantissima per gli Spurs, ispirata dall’ex juventino Dejan Kulusevski, che prendono il settimo posto della classifica di Premier League con 42 punti incassati in 25 partite disputate. I Whites, invece, restano pericolosamente invischiati nella lotta per non retrocedere in virtù del sedicesimo posto in graduatoria con 23 punti in 26 partite. Il Burnley (diciottesimo) ha due gare in meno. Ecco cosa è successo in Leeds-Tottenham. Leeds-Tottenham: gara senza storia ad Elland Road Una gara nata malissimo per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Antonio, dopo le numerose polemiche con la società, riesce a tornare alla vittoria dopo un periodo piuttosto negativo. Ilsbanca Elland Road rifilando ai padroni di casa deldi Marcelo Bielsa un netto 4-0. È una vittoria importantissima per gli Spurs, ispirata dall’ex juventino Dejan, che prendono il settimo posto della classifica di Premier League con 42 punti incassati in 25 partite disputate. I Whites, invece, restano pericolosamente invischiati nella lotta per non retrocedere in virtù del sedicesimo posto in graduatoria con 23 punti in 26 partite. Il Burnley (diciottesimo) ha due gare in meno. Ecco cosa è successo in: gara senza storia ad Elland Road Una gara nata malissimo per ...

