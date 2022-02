La solidarietà supera i confini | si alzano le voci contro la guerra

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 27 febbraio 2022) «L’Europa deve aiutarci, finora invece è come se non fosse davvero coinvolta. I governi europei esprimono ogni giorno il loro dispiacere più profondo ma sono solo stronzate, se davvero volessero sostenerci ci darebbero un mano a proteggerci. Ne abbiamo bisogno speciele armi letali, da soli non possiamo farcela». Non usa sfumature Vladimir Yatsenko – quarantaquattro anni e presidente della Fiau, l’Associazione dell’industria cinematografica ucraina – che come molti altri in queste ore è pronto a prendere le armi. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.