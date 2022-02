La guerra di Anonymous a Putin: "Out il sito del Cremlino" (Di sabato 26 febbraio 2022) Lo avevano annunciato, e dopo 48 ore sono riusciti nella prima impresa: gli attivisti di Anonymous, un gruppo globale di hacker, hanno "spento" i siti internet del Cremlino e di altre istituzioni russe "sensibili", tra cui la tv... Leggi su today (Di sabato 26 febbraio 2022) Lo avevano annunciato, e dopo 48 ore sono riusciti nella prima impresa: gli attivisti di, un gruppo globale di hacker, hanno "spento" i siti internet dele di altre istituzioni russe "sensibili", tra cui la tv...

