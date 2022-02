(Di sabato 26 febbraio 2022) . Un’iniziativa davvero lodevole in un momento particolarmente complicato Oltre al marchio francese anche WindTre ha sposato l’idea di agevolare tutte le chiamate che verranno effettuate verso l’Ucraina nei prossimi giorni. Costi ridotti e agevolazioni. In un periodo estremamente difficile come quello che stiamo vivendo L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iliad felici

Inews24

Siamo quindi moltoche la collaborazione si rinnovi ancora una volta con questa campagna che ... TIM, Vodafone,, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. La donazione sarà di 5 o 10 euro per le ..., comunque, sa benissimo come fari suoi clienti e non è detto che, nei prossimi mesi, non sorprenda tutti, con nuova rivoluzione.Iliad fa felici i suoi clienti: offerta super e tariffe ridotte. Un'iniziativa davvero lodevole in un momento particolarmente complicato ...