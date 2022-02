Guerra Russia-Ucraina, il racconto da Kiev dopo una notte di combattimenti: “Città deserta e spettrale. Esplosioni poco distanti dal centro” (Di sabato 26 febbraio 2022) Kiev si è risvegliata ferita ma non sconfitta. Per tutta la notte sono risuonati i bombardamenti e la mattinata si è aperta con Esplosioni non distanti dal centro. Piazza Maidan, il cuore nevralgico della Città e del Paese, è spettrale: saracinesche abbassate, tutto è chiuso, la gente è barricata in casa o nei rifugi sotterranei. Anche la metropolitana ha smesso di funzionare ma rimane aperta per chi volesse trovare riparo. Si combatte aspramente nella zona dello zoo, a una decina di chilometri dal centro e dall’altra parte del fiume Dnepr. Voci difficili da verificare parlano addirittura di cecchini già presenti sui tetti attorno agli hotel dove lavora la stampa internazionale e la situazione potrebbe precipitare ulteriormente nella giornata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022)si è risvegliata ferita ma non sconfitta. Per tutta lasono risuonati i bombardamenti e la mattinata si è aperta connondal. Piazza Maidan, il cuore nevralgico dellae del Paese, è: saracinesche abbassate, tutto è chiuso, la gente è barricata in casa o nei rifugi sotterranei. Anche la metropolitana ha smesso di funzionare ma rimane aperta per chi volesse trovare riparo. Si combatte aspramente nella zona dello zoo, a una decina di chilometri dale dall’altra parte del fiume Dnepr. Voci difficili da verificare parlano addirittura di cecchini già presenti sui tetti attorno agli hotel dove lavora la stampa internazionale e la situazione potrebbe precipitare ulteriormente nella giornata ...

