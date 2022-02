Grave lutto per Barbara D’Urso: la conduttrice commossa per l’addio durante Pomeriggio 5 (Di sabato 26 febbraio 2022) Barbara D’Urso ha voluto parlare in diretta del lutto molto doloroso che ha colpito l’intera redazione di Pomeriggio 5. La conduttrice, in chiusura della famosa trasmissione pomeridiana, ha voluto rendere omaggio ad una persona appena scomparsa, mostrando anche una profonda commozione per l’accaduto. Prima di salutare il pubblico nell’ultima puntata della settimana di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha voluto salutare una figura importante della trasmissione: si tratta di Gianni Tramontano, venuto a mancare la notte precedente. LEGGI ANCHE => Morte Stefano D’Orazio, il grande lutto di Barbara D’Urso: “Disperata. Punto” “Volevo salutare insieme a voi un nostro amico, un autore che è ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 26 febbraio 2022)ha voluto parlare in diretta delmolto doloroso che ha colpito l’intera redazione di5. La, in chiusura della famosa trasmissione pomeridiana, ha voluto rendere omaggio ad una persona appena scomparsa, mostrando anche una profonda commozione per l’accaduto. Prima di salutare il pubblico nell’ultima puntata della settimana di5,ha voluto salutare una figura importante della trasmissione: si tratta di Gianni Tramontano, venuto a mancare la notte precedente. LEGGI ANCHE => Morte Stefano D’Orazio, il grandedi: “Disperata. Punto” “Volevo salutare insieme a voi un nostro amico, un autore che è ...

Ultime Notizie dalla rete : Grave lutto Rosolini, col morto in casa preparavano il furto: la telecamera li incastra E' accaduto che, alcuni malfattori, da autentici avvoltoi, in totale spregio al grave lutto familiare che ci ha colpiti, in un momento delicato in cui la mia famiglia, è impegnata nelle procedure ...

Reggio Calabria, morto il padre del direttore dell'Officina dell'Arte Reggio Calabria, il padre di Peppe Piromalli è deceduto oggi Un grave lutto ha colpito Peppe Piromalli, direttore artistico dell'Officina dell'Arte. Nella giornata odierna, è venuto a mancare il padre Antonino, un uomo generoso ed esemplare che ha dedicato la ...

Grave lutto per Barbara D’Urso: la conduttrice commossa per l’addio durante Pomeriggio 5 Periodico Italiano Modica. Lunedì funerali di Corrado Puglisi. Lutto e anche furto La Procura della Repubblica ha restituito la salma di Corrado Puglisi, 63 anni, alla famiglia dopo l’autopsia eseguita a distanza di sette giorni nell’obitorio dell’Ospedale Maggiore. Si attendono gli ...

Lutto ad Aradeo, scomparso il sindaco a causa del Covid Lutto nel comune di Aradeo (Lecce). All’età di 57 anni si è spento il sindaco Luigi Arcuti, ricoverato da inizio mese nel reparto di rianimazione del Dea di Lecce dopo aver contratto il Covid. Il prim ...

