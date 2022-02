Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo rivela cosa farà con Lulù Selassié subito dopo la fine del reality (Di sabato 26 febbraio 2022) Manuel Bortuzzo è stato indubbiamente uno dei protagonisti del Gf Vip 6 più amati e apprezzati, non solo per la sua storia personale e la sua forza di volontà, ma anche per il suo carattere e il suo modo di fare. Nella casa del Gf Manuel si è fatto conoscere a 360° e questo lo ha portato a instaurare dei rapporti autentici, come l’amicizia con Aldo Montano e la storia d’amore con Lulù Selassié. Intervistato dal settimanale Oggi Bortuzzo ha spiegato cosa gli resta del Gf Vip: Ho potuto mostrare la normalità, talvolta problematica anche su cose banali, della vita di un ragazzo in sedia a rotelle. Ho confermato a me stesso che posso avere un’indipendenza quasi totale. E ho avuto in cambio molto: un’amicizia come quella di Aldo e un amore come quello di ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 febbraio 2022)è stato indubbiamente uno dei protagonisti del Gf Vip 6 più amati e apprezzati, non solo per la sua storia personale e la sua forza di volontà, ma anche per il suo carattere e il suo modo di fare. Nella casa del Gfsi è fatto conoscere a 360° e questo lo ha portato a instaurare dei rapporti autentici, come l’amicizia con Aldo Montano e la storia d’amore con. Intervistato dal settimanale Oggiha spiegatogli resta del Gf Vip: Ho potuto mostrare la normalità, talvolta problematica anche su cose banali, della vita di un ragazzo in sedia a rotelle. Ho confermato a me stesso che posso avere un’indipendenza quasi totale. E ho avuto in cambio molto: un’amicizia come quella di Aldo e un amore come quello di ...

