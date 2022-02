Detto fatto, Iva Zanicchi indignata in diretta: “Cattiverie contro di me” (Di sabato 26 febbraio 2022) La famosa Aquila di Ligonchio non ha saputo resistere e ci ha dato dentro con delle opinioni davvero forti nei confronti di qualcuno. Iva Zanicchi è di sicuro una donna… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 26 febbraio 2022) La famosa Aquila di Ligonchio non ha saputo resistere e ci ha dato dentro con delle opinioni davvero forti nei confronti di qualcuno. Ivaè di sicuro una donna… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

rtl1025 : ???? Anche gli #Usa hanno deciso di imporre sanzioni contro Vladimir #Putin e il ministro degli esteri russo Serghiei… - FBiasin : “#Inter, #Bastoni: la Corte Sportiva d’Appello respinge il ricorso, niente #InterSassuolo”. Ricordiamo che il dif… - myrtamerlino : Una grande multinazionale che ha fatto profitti per oltre 100 miliardi di dollari, cosa pensa di fare ora? Di licen… - MinakoHanami : @jessinarxh Tutta Italia sa le scorrettezze che avete fatto quest’anno,sarebbe ora di chiedere scusa al pubblico. S… - Mery19067385 : RT @LaMilfonazzo: Comunque il fatto che Miriana dica in continuazione di non parlare mai di Soleil la rende ancora più bugiarda. Ha negato… -