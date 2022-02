Covid in Toscana: 31 morti, oggi 26 febbraio. E 2.363 nuovi contagi (Di sabato 26 febbraio 2022) Non diminuiscono i morti per coronavirus, in Toscana: oggi 26 febbraio 2022 sono 31. Si tratta di 16 uomini e 15 donne con età media di 84 anni. Sono invece in calo i nuovi contagiati: 2363 (951 confermati con tampone molecolare e 1.412 da test rapido antigenico) con età media di 38 anni (26% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 febbraio 2022) Non diminuiscono iper coronavirus, in262022 sono 31. Si tratta di 16 uomini e 15 donne con età media di 84 anni. Sono invece in calo iati: 2363 (951 confermati con tampone molecolare e 1.412 da test rapido antigenico) con età media di 38 anni (26% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

