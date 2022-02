Costacurta si espone | “È il miglior giocatore italiano” | gioca nel Sassuolo

Leggi su rompipallone

(Di domenica 27 febbraio 2022) L’ex difensore e oggi opinionista, Alessandro, è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare la vittoria delnei minuti finali di partita per 2-1 contro la Fiorentina. In particolaresi è soffermato sulla grande crescita di Berardi: FOTO: Getty – Berardi “Tra itori delche si stanno distinguendo c’è Berardi, è cresciuto tantissimo. In campo è imprendibile, salta l’uomo e fa la differenza, ha fantasia. Quello che mi ha sorpreso è la maturità che sta mostrando: ad un certo punto ha preso Maxime Lopez evitandogli il cartellino rosso, da vero capitano. In questo momento lo reputo ilcalciatore, forse anche la vittoria dell’Europeo l’ha aiutato a crescere”.