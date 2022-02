Benvenuti a Londongrad

Leggi su panorama

(Di sabato 26 febbraio 2022) La ministra degli Esteri britannica promette ritorsioni alla folta (e ricchissima) comunità russa che fa affari e vive a Londra. Ma gli annunci sono distanti dai fatti. Gli affari non potrebbero andare meglio in questo periodo alla Beauchamp Estate, una delle agenzie immobiliari londinesi specializzate nella compravendita di dimore extralusso. Il suo fondatore, Gary Horsham, racconta di aver piazzato 32 abitazioni da più di 15 milioni di sterline nel 2021, contro le 17 del 2020. Un boom rinfocolato proprio dal «bonus pandemia», che ha consentito ai miliardari esteri di convertire sempre più risorse in appartamenti e dimore a cinque stelle nella capitale. I prezzi sono raddoppiati (a Mayfair come a Belgravia un appartamento di 100 mq può costare oltre 3 milioni di sterline) e gli acquisti di residenze dotate di ogni comfort continuano a crescere. A comprare sono cinesi e indiani, ma a ...