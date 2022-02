Benevento, paura in autostrada: criminale lancia pietra sul pullman, vetro distrutto (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA - Tanta paura ma per fortuna nessun ferito . Una vigilia movimentata quella di Perugia - Benevento per i sanniti, il cui pullman nel pomeriggio di ieri (venerdì 25 febbraio) è stato colpito da un ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA - Tantama per fortuna nessun ferito . Una vigilia movimentata quella di Perugia -per i sanniti, il cuinel pomeriggio di ieri (venerdì 25 febbraio) è stato colpito da un ...

