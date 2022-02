Al minuto 52 di Brentford-Newcastle Christian Eriksen torna finalmente in campo (VIDEO) (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo 259 giorni dall’arresto cardiaco in Danimarca-Finlandia, agli Europei, Christian Eriksen è tornato in campo da calciatore professionista. Il centrocampista danese ha esordito con la maglia del Brentford, al minuto 52 della partita contro il Newcastle, sostituendo Jensen. Eriksen torna a giocare in Premier League con il defibrillatore sottocutaneo con il quale, in Italia, non avrebbe potuto proseguire la sua carriera. Il suo ritorno in campo è stato salutato da un boato collettivo dello stadio, da applausi scroscianti, con il pubblico tutto in piedi. Curiosa la coincidenza dell’incrocio con Jensen: fu proprio il collega di nazionale a sostituirlo, dopo il malore in campo, nella gara tra Danimarca ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo 259 giorni dall’arresto cardiaco in Danimarca-Finlandia, agli Europei,to inda calciatore professionista. Il centrocampista danese ha esordito con la maglia del, al52 della partita contro il, sostituendo Jensen.a giocare in Premier League con il defibrillatore sottocutaneo con il quale, in Italia, non avrebbe potuto proseguire la sua carriera. Il suo ritorno inè stato salutato da un boato collettivo dello stadio, da applausi scroscianti, con il pubblico tutto in piedi. Curiosa la coincidenza dell’incrocio con Jensen: fu proprio il collega di nazionale a sostituirlo, dopo il malore in, nella gara tra Danimarca ...

