WWE: Ora è ufficiale, Brock Lesnar vs Roman Reigns chiuderà la seconda notte di Wrestlemania! (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ora è davvero ufficiale. L’edizione 2022 di Wrestlemania verrà conclusa da Roman Reigns vs Brock Lesnar nel main event. Il match chiaramente sarà un Champion vs Champion, dove il vincitore chiuderà la serata con due cinture alla vita. La WWE ha dato l’annuncio nei suoi profili social. Ecco l’annuncio della WWE BREAKING NEWS: @WWERomanReigns and @BrockLesnar's Title for Title, Winner Take All Match is officially slated for #WrestleMania Sunday. pic.twitter.com/2HquXyjMk5— WWE (@WWE) February 25, 2022 Leggi su zonawrestling (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ora è davvero. L’edizione 2022 di Wrestlemania verrà conclusa davsnel main event. Il match chiaramente sarà un Champion vs Champion, dove il vincitorela serata con due cinture alla vita. La WWE ha dato l’annuncio nei suoi profili social. Ecco l’annuncio della WWE BREAKING NEWS: @WWEand @'s Title for Title, Winner Take All Match is officially slated for #WrestleMania Sunday. pic.twitter.com/2HquXyjMk5— WWE (@WWE) February 25, 2022

