Ucraina | il risveglio di Kiev con i russi alle porte

Il risveglio di Kiev, la capitale dell'Ucraina, nel secondo giorno di guerra. I tank russi sono alle porte della città, il presidente Zelensky ha riferito dei primi raid aerei con lancio di missili in ...

Milano, 25 feb. (askanews) - Il risveglio di Kiev, la capitale dell'Ucraina, nel secondo giorno di guerra. I tank russi sono alle porte della città, il presidente Zelensky ha riferito dei primi raid aerei con lancio di missili in ...
Ma i bombardamenti di Putin contro l'Ucraina hanno costretto l'Ue a un brusco risveglio strategico: anche senza Swift, gli europei hanno trovato una nuova determinazione per punire l'uomo che ha '...'