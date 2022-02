Ucraia-Russia è anche una guerra tra hacker (Di venerdì 25 febbraio 2022) 19.50 - Anonymous contro Putin Che l'invasione della Russia sia stata la prima grande guerra basata sui cyberattacchi è cpsa nota. Sembra certo infatti che a mandare in tilt i sistemi antiaerei ucraini sia stato un virus, un malware, che gli hacker russi hanno immesso nel sistema web della difesa dell'Ucraina prima dell'attacco. Il più noto gruppo di hacker del mondo, Anonymous, ha così deciso di scendere a fianco degli ucraini ed ha cominciato operazioni di attacco verso siti governativi russi. Dall'altra parte, poche ore fa, è arrivata invece un altro gruppo di hacker tra i più pericolosi al mondo, il team Conti, con un comunicato ufficiale, ha dichiarato il suo appoggio al governo di Mosca. Il gruppo, noto per assalti a siti governativi di tutto il mondo con grosse richieste di riscatto, da tempo ... Leggi su panorama (Di venerdì 25 febbraio 2022) 19.50 - Anonymous contro Putin Che l'invasione dellasia stata la prima grandebasata sui cyberattacchi è cpsa nota. Sembra certo infatti che a mandare in tilt i sistemi antiaerei ucraini sia stato un virus, un malware, che glirussi hanno immesso nel sistema web della difesa dell'Ucraina prima dell'attacco. Il più noto gruppo didel mondo, Anonymous, ha così deciso di scendere a fianco degli ucraini ed ha cominciato operazioni di attacco verso siti governativi russi. Dall'altra parte, poche ore fa, è arrivata invece un altro gruppo ditra i più pericolosi al mondo, il team Conti, con un comunicato ufficiale, ha dichiarato il suo appoggio al governo di Mosca. Il gruppo, noto per assalti a siti governativi di tutto il mondo con grosse richieste di riscatto, da tempo ...

