Tuchel: "Lukaku gioca poco? Quando paghi tanto un giocatore..." (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel spiega la situazione dell'ex attaccante dell'Inter, poco impiegato nelle ultime partite. Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'allenatore del Chelsea Thomasspiega la situazione dell'ex attaccante dell'Inter,impiegato nelle ultime partite.

