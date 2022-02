Stupro di Ravenna | parla la ragazza | «I miei violentatori sono stati assolti | ma li denuncerei ancora»

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 febbraio 2022) «Non ho un progetto concreto, vorrei solo essere felice durante questo viaggio che chiamiamo vita». Adele è giovane. E hafiducia nella giustizia. Nonostante la giustizia abbia assolto l’uomo di 30 anni con cui nel 2017 ha avuto un rapporto sessuale non consenziente alla fine di una nottata alcolica di cui non ricorda nulla. Il Tribunale diha deciso infatti che «il fatto non costituisce reato», assolto l’uomo dall’accusa die assolto anche l’altro imputato che ha filmato col telefonino la scena. «Nonostante i giudici non mi abbiano creduto, hofiducia nella giustizia», dice oggi in un’intervista a Repubblica la, che ha ora 22 anni. È scossa, certo. «È solo una sconfitta. La pm Angela Scorza che ha seguito il mio caso continua a credere in me e questo mi solleva. ...