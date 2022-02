Sei Sorelle per l’estate di Rai 1 al posto del Paradiso: le prime anticipazioni (Di venerdì 25 febbraio 2022) La programmazione del pomeriggio di Rai 1, in vista dell’estate, vede l’introduzione nel palinsesto della serie tv spagnola Sei Sorelle, che prenderà quindi il posto de Il Paradiso delle Signore. La soap italiana proseguirà la messa in onda dal lunedì al venerdì fino al mese di maggio per poi lasciare spazio a Sei Sorelle. La serie spagnola, il cui titolo orginario è Seis Hermanas, è un prodotto televisivo che è andato in onda sul canale televisivo La1, la rete che ha mandato in onda anche un’altra soap opera di grande successo in Italia, ovvero Una Vita. Gli ultimi rumors riportano che la soap si collocherà nella stessa fascia oraria pomeridiana de Il Paradiso delle Signore. La narrazione di Sei Sorelle si snoda intorno alle vicende di sei donne, che come è anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 febbraio 2022) La programmazione del pomeriggio di Rai 1, in vista del, vede l’introduzione nel palinsesto della serie tv spagnola Sei, che prenderà quindi ilde Ildelle Signore. La soap italiana proseguirà la messa in onda dal lunedì al venerdì fino al mese di maggio per poi lasciare spazio a Sei. La serie spagnola, il cui titolo orginario è Seis Hermanas, è un prodotto televisivo che è andato in onda sul canale televisivo La1, la rete che ha mandato in onda anche un’altra soap opera di grande successo in Italia, ovvero Una Vita. Gli ultimi rumors riportano che la soap si collocherà nella stessa fascia oraria pomeridiana de Ildelle Signore. La narrazione di Seisi snoda intorno alle vicende di sei donne, che come è anche ...

