Rifiuti dalla Tunisia, riprese operazioni di sbarco dei container (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Hanno ripreso il via questa mattina alle otto al molo 17 del porto commerciale di Salerno le operazioni di sbarco dei 213 container a bordo della nave Martine A. della compagnia Arka che contengono 6390 tonnellate di Rifiuti provenienti dalla Tunisia. Iniziate ieri alle 15, le operazioni si sono interrotte alle 19 per riprendere questa mattina. Entro la giornata di oggi si punta a completarle. I container vengono al momento trasportati sulla banchina, dove entrano ufficialmente nel territorio italiano e quindi possono essere oggetto dell’indagine in corso da parte della procura di Salerno che vede al lavoro il nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Salerno (agli ordini del comandante Giuseppe Capoluongo) e il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Hanno ripreso il via questa mattina alle otto al molo 17 del porto commerciale di Salerno ledidei 213a bordo della nave Martine A. della compagnia Arka che contengono 6390 tonnellate diprovenienti. Iniziate ieri alle 15, lesi sono interrotte alle 19 per riprendere questa mattina. Entro la giornata di oggi si punta a completarle. Ivengono al momento trasportati sulla banchina, dove entrano ufficialmente nel territorio italiano e quindi possono essere oggetto dell’indagine in corso da parte della procura di Salerno che vede al lavoro il nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Salerno (agli ordini del comandante Giuseppe Capoluongo) e il ...

Advertising

anteprima24 : ** #Rifiuti dalla #Tunisia, riprese operazioni di sbarco dei #Container ** - Tony75836238 : @nerosolari @zevunderskin Il problema non è di certo la centrale nucleare in Italia! Il problema sono i porci polit… - ottochannel : Rifiuti dalla Tunisia, il Noe sequestra i container - InfoCilentoWeb : Rifiuti dalla Tunisia sbarcati a Salerno, a Persano prosegue la protesta #alburni #alburninotizie #persano #Serre… - drugginenti : @AmedeoPellegrin Assolutamente, cercavo di spiegarti in modo semplice che per me la reazione russa è esagerata e in… -