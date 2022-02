“Reputazione a rischio”, ovvero come nasce una fake news (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 5G inoculato attraverso le dosi di vaccino, il Covid-19 sintetizzato in un laboratorio di Wuhan e tantissime altre. La circolazione di fake news è oggi un fenomeno lapalissiano, noto a tutti e sempre più invadente anche nell’agone politico. D’altra parte chi di noi non ha almeno un parente alla lontana o un conoscente che condivide convintamente e quotidianamente sui propri social notizie di dubbia provenienza e facile confutabilità? C’è chi, ridicolizzando le bufale e i relativi “boccaloni”, si è addirittura costruito una propria fanbase sui social, come Gian Marco Saolini, il ragazzo che, su Facebook, ha interpretato negli ultimi anni centinaia di diverse “maschere” dal dietro le quinte del mondo reale (medici, tecnici, poliziotti, ecc.) per giocare a indignare gli utenti più creduloni sui temi più caldi del momento. Il fenomeno ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 5G inoculato attraverso le dosi di vaccino, il Covid-19 sintetizzato in un laboratorio di Wuhan e tantissime altre. La circolazione diè oggi un fenomeno lapalissiano, noto a tutti e sempre più invadente anche nell’agone politico. D’altra parte chi di noi non ha almeno un parente alla lontana o un conoscente che condivide convintamente e quotidianamente sui propri social notizie di dubbia provenienza e facile confutabilità? C’è chi, ridicolizzando le bufale e i relativi “boccaloni”, si è addirittura costruito una propria fanbase sui social,Gian Marco Saolini, il ragazzo che, su Facebook, ha interpretato negli ultimi anni centinaia di diverse “maschere” dal dietro le quinte del mondo reale (medici, tecnici, poliziotti, ecc.) per giocare a indignare gli utenti più creduloni sui temi più caldi del momento. Il fenomeno ...

