RAI, i programmi che saltano a causa della guerra: ecco perché non andrà in onda Il Cantante mascherato (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ guerra tra Russia e Ucraina e da ieri il mondo non parla di altro. Le prime esplosioni sono avvenute tra la notte del 23 e il 24 febbraio, quando le forze militari russe hanno attaccato il nemico. Non abbiamo nessuna certezza su quando e come finirà. Intanto i media internazionali e nazionali si sono mobilitati per informare in modo più veritiero possibile i cittadini, c’è chi, come la Rai ha deciso di stravolgere il palinsesto. guerra Russia-Ucraina, la decisione della Rai Mentre dall’altra parte del mondo la guerra è stata dichiarata, in Italia si adottano cambiamenti in vari ambiti. La Rai ha scelto di modificare il palinsesto e già da ieri sera al posto di Doc nelle tue mani sono andati in onda programmi di approfondimenti inerenti alla situazione ... Leggi su funweek (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’tra Russia e Ucraina e da ieri il mondo non parla di altro. Le prime esplosioni sono avvenute tra la notte del 23 e il 24 febbraio, quando le forze militari russe hanno attaccato il nemico. Non abbiamo nessuna certezza su quando e come finirà. Intanto i media internazionali e nazionali si sono mobilitati per informare in modo più veritiero possibile i cittadini, c’è chi, come la Rai ha deciso di stravolgere il palinsesto.Russia-Ucraina, la decisioneRai Mentre dall’altra parte del mondo laè stata dichiarata, in Italia si adottano cambiamenti in vari ambiti. La Rai ha scelto di modificare il palinsesto e già da ieri sera al posto di Doc nelle tue mani sono andati indi approfondimenti inerenti alla situazione ...

