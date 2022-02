Ospedale Papa Giovanni: l’area del pronto soccorso dedicata ai positivi torna Covid free (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bergamo. l’area del pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII denominata Pemaf (Piano di Emergenza per Massiccio Afflusso di Feriti), torna Covid free. Nella mattinata di venerdì 25 febbraio è stata infatti riaperta ai pazienti non positivi al coronavirus. Le immagini che riprendevano il Pemaf con i malati Covid-19 nel marzo 2020, avevano fatto il giro del mondo. Nei primi giorni di gennaio 2021 l’area era tornata ad essere dedicata ai pazienti Covid-19 della quarta ondata e oggi torna nuovamente operativa per tutti gli utenti. Roberto Cosentini, direttore del pronto soccorso ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bergamo.deldelXXIII denominata Pemaf (Piano di Emergenza per Massiccio Afflusso di Feriti),. Nella mattinata di venerdì 25 febbraio è stata infatti riaperta ai pazienti nonal coronavirus. Le immagini che riprendevano il Pemaf con i malati-19 nel marzo 2020, avevano fatto il giro del mondo. Nei primi giorni di gennaio 2021erata ad essereai pazienti-19 della quarta ondata e ogginuovamente operativa per tutti gli utenti. Roberto Cosentini, direttore del...

