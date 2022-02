Open | Renzi | ' chiedo di essere interrogato in udienza archiviazione pm indagati' **

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Aspetto di leggere le motivazioni" dell'della denuncia per i magistrati Creazzo, Turco e Nastasi "e di ricevere la formale notifica che in un procedimento penale vale più di un'agenzia di stampa. E chiederò al Giudice competente dinell'che dovrà decidere sull'degli”. Così Matteoin una nota.

A Firenze il procuratore Creazzo, quello che ha guidato l' inchiestacontro Matteo, ha lasciato e ha ottenuto di poter andare a Reggio a fare il sostituto. Una fuga? Vedete voi: certo l'...... dell'aggiunto Luca Turco e del pm Antonino Nastasi, i colleghi di Firenze non avrebbero commesso alcun illecito penale durante la fase delle indagini sulla fondazionepotrebbe opporsi ...Così Matteo Renzi in una nota. “Mi congratulo con la procura di Genova che in poco più di una settimana ha trovato il tempo di leggere le novanta pagine della denuncia e ha dato risposta tempestiva ...ROMA – Il giorno dopo la notizia dell’uscita di Giuseppe Creazzo dalla Procura di Firenze, destinato alla procura dei minori di Reggio Calabria, Matteo Renzi, rinviato a giudizio nell’inchiesta Open, ...