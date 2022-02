Milan troppo brutto per essere vero: solo un pareggio contro l’Udinese, così sfuma lo scudetto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Milan continua a deludere, dopo il pareggio contro la Salernitana è arrivato un punto anche contro l’Udinese, un’altra squadra in lotta per evitare la retrocessione. La compagine di Pioli si è confermata in difficoltà dal punto di vista tecnico e fisico. Pioli si affida a Giroud, Leao, Messias e Brahim Diaz, l’Udinese risponde con Beto e Deulofeu. La prima occasione è per Beto di testa, il portiere Maignan respinge. Anche l’Udinese in attacco, chiude Tomori. La prima occasione per il Milan si registra al 27?, il tiro di Calabria finisce fuori. Al 30? il Milan passa: assist di Tonali, Leao sovrasta Becao e sigla il vantaggio, il portoghese è sempre l’uomo in più dei rossoneri. Becao salva su Messias, il portiere Maignan respinge ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilcontinua a deludere, dopo illa Salernitana è arrivato un punto anche, un’altra squadra in lotta per evitare la retrocessione. La compagine di Pioli si è confermata in difficoltà dal punto di vista tecnico e fisico. Pioli si affida a Giroud, Leao, Messias e Brahim Diaz,risponde con Beto e Deulofeu. La prima occasione è per Beto di testa, il portiere Maignan respinge. Anchein attacco, chiude Tomori. La prima occasione per ilsi registra al 27?, il tiro di Calabria finisce fuori. Al 30? ilpassa: assist di Tonali, Leao sovrasta Becao e sigla il vantaggio, il portoghese è sempre l’uomo in più dei rossoneri. Becao salva su Messias, il portiere Maignan respinge ...

