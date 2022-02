Mattarella: la pace è in pericolo, la Ue non si piega a violenza (Di venerdì 25 febbraio 2022) "La pace e in pericolo, per la pace, per l'affermazione dei valori di libertà gli italiani saranno certamente intransigenti, determinati e uniti nel nostro paese". Sergio Mattarella a Norcia per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Lae in, per la, per l'affermazione dei valori di libertà gli italiani saranno certamente intransigenti, determinati e uniti nel nostro paese". Sergioa Norcia per ...

Advertising

miriamartemisya : RT @DiamanteGiallo: #RussiaUkraineConflict #RussiaUcraina #Mattarella #Figliuolo #giggino Il consiglio di difesa italiano ha deciso'agire… - Draghivax : RT @ImolaOggi: - Mattarella: gli italiani sono determinati a difendere la pace - Draghi: 174 milioni di euro per partecipare al potenziamen… - redsox442542 : RT @ImolaOggi: - Mattarella: gli italiani sono determinati a difendere la pace - Draghi: 174 milioni di euro per partecipare al potenziamen… - MGNapolitano : RT @ImolaOggi: - Mattarella: gli italiani sono determinati a difendere la pace - Draghi: 174 milioni di euro per partecipare al potenziamen… - FuoriIncuboUe : RT @ImolaOggi: - Mattarella: gli italiani sono determinati a difendere la pace - Draghi: 174 milioni di euro per partecipare al potenziamen… -