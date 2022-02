Mahmood si presenta a Kim Kardashian durante una sfilata (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il gesto di Mahmood In queste settimana come ben sappiamo Mahmood è sulla cresta dell’onda. Solo poche settimane fa infatti il cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2022 insieme a Blanco, con la canzone Brividi, che ha conquistato il cuore dell’Italia intera. Il brano infatti sta scalando le classifiche, confermandosi come una vera hit. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il gesto diIn queste settimana come ben sappiamoè sulla cresta dell’onda. Solo poche settimane fa infatti il cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2022 insieme a Blanco, con la canzone Brividi, che ha conquistato il cuore dell’Italia intera. Il brano infatti sta scalando le classifiche, confermandosi come una vera hit. L'articolo proviene da Novella 2000.

